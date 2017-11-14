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В Хакасии суд вынес оправдательный приговор бывшему министру финансов республики

Главная Общество
Абакан
12:48 14 Ноября 2017
суд, министр, решение, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Хакасии суд вынес оправдательный приговор бывшему министру финансов региона Семену Аешину. Как сообщили в пресс-службе Абаканского горсуда, бывший чиновник оправдан с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

По версии следствия, Аешин, будучи главой министерства финансов республики, с февраля по декабрь 2014 года расходовал средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), которые были предоставлены в виде субсидий на строительство перинатального центра в Абакане в сумме 2,1 млрд рублей. Деньги он направлял различным министерствам и ведомствам региона на обеспечение текущих расходов. Сообщается, что в строительство перинатального центра было потрачено только 37 млн рублей. Перед подрядными организациями образовалась задолженность за выполненные строительные работы на сумму почти 22 млн рублей.

В ходе расследования дела Аешин подал в отставку.

Согласно приговору, Семен Аешин имеет право на реабилитацию, в том числе право на возмещение имущественного и морального вреда и на восстановление в иных правах.

В прокуратуре Хакасии сообщили, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после ознакомления с полным текстом судебного решения.

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