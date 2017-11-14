В Хакасии суд вынес оправдательный приговор бывшему министру финансов республики

В Хакасии суд вынес оправдательный приговор бывшему министру финансов региона Семену Аешину. Как сообщили в пресс-службе Абаканского горсуда, бывший чиновник оправдан с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

По версии следствия, Аешин, будучи главой министерства финансов республики, с февраля по декабрь 2014 года расходовал средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), которые были предоставлены в виде субсидий на строительство перинатального центра в Абакане в сумме 2,1 млрд рублей. Деньги он направлял различным министерствам и ведомствам региона на обеспечение текущих расходов. Сообщается, что в строительство перинатального центра было потрачено только 37 млн рублей. Перед подрядными организациями образовалась задолженность за выполненные строительные работы на сумму почти 22 млн рублей.

В ходе расследования дела Аешин подал в отставку.

Согласно приговору, Семен Аешин имеет право на реабилитацию, в том числе право на возмещение имущественного и морального вреда и на восстановление в иных правах.

В прокуратуре Хакасии сообщили, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после ознакомления с полным текстом судебного решения.