Ущерб от незаконной добычи природного камня в Хакасии составил 33 млн рублей

В Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении местного предпринимателя, нанесшего экологический ущерб сельскохозяйственным землям Ширинского района, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, 43-летний директор коммерческой организации с 2015 по 2017 год добывал природный камень на землях вблизи сел Целинное и Ворота, относящихся к сельскохозяйственным. Лицензии на добычу полезных ископаемых у мужчины не было.

«В результате проведенных земляных работ была произведена замена ценного агроэкологического ландшафта на техногенный, нарушен плодородный слой почвы, произошла деградация земель сельскохозяйственного назначения, что повлекло причинение вреда окружающей среде на сумму свыше 33 млн рублей», — говорится в релизе.

Возбуждено дело по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).