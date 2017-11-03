Осужденных из Москвы больше не отправляют в колонии Сибири

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России перестала направлять осужденных жителей Москвы и Московской области в Сибирь. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев на заседании круглого стола по вопросам исправления осужденных, передает РБК.

По словам Бояринева, поступало много жалоб на то, что осужденных отправляют отбывать наказание в отдаленные регионы. Особенно острой была ситуация с заключенными из Москвы и Подмосковья, где «практически отсутствуют места лишения свободы». Из-за этого их пять-шесть лет назад отправляли в Сибирь и на Урал.

«Сегодня их, как правило, направляют отбывать наказание в исправительные учреждения в Центральном федеральном округе или в некоторые регионы Приволжского федерального округа, которые примыкают к ЦФО», — заявил заместитель директора ФСИН.

Он отметил, что исключение составляют лишь отдельные категории, в том числе осужденные за терроризм, как и другие осужденные за самые тяжкие преступления к особому режиму, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов.