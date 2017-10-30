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Глава Хакасии принял отставку руководителя своей администрации

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Абакан
08:15 30 Октября 2017
общество, политика, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Хакасии Виктор Зимин принял отставку руководителя администрации региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Глава администрации Хакасии Валерий Денщиков ушел со своего поста по собственному желанию. Его отставку глава региона согласовал это решение во время личной встречи. Зимин поблагодарил Денщикова за проделанную работу и за то, что тот согласился возглавить администрацию «в непростой момент».

Среди крупных спортивных проектов Валерия Денщикова — строительство лыжного центра спортивной подготовки в Вершине Теи.

Валерий Денщиков возглавил администрацию главы Хакасии в феврале 2017 года. Это произошло вскоре после задержания предыдущего руководителя ведомства Владимира Бызова, который обвиняется в совершении коррупционных преступлений. С января 2009 года Денщиков возглавлял Министерство по физической культуре и спорту Хакасии.

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