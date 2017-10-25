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Алтайская компания станет инвестором строительства ледовой арены в Абакане

Главная Общество
Абакан
14:19 25 Октября 2017
общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Барнаульская компания «Арена» станет инвестором строительства многофункциональной ледовой арены в Абакане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Хакасия.

Спортивный объект будет включать в себя фитнес-центр, раздевалки, хостел для спортивных команд, кафе, тренажерный зал. Реализация запланирована в два этапа: сначала строительство арены размером 56*26 метров, а затем — 60*30 метров. Согласно проекту, строительство арены будет осуществляться в новом жилом районе Абакана по ул. Авиаторов на условиях государственно-частного партнерства.

«В рамках этого проекта планируется создание в Сибири команд Континентальной хоккейной лиги. Предполагается, что в течение игрового сезона по пять игр будут проходить в Томской области, республиках Алтай, Бурятия, Тува, в Алтайском крае и Хакасии», — сообщил председатель правления ООО «Арена» Михаил Дроздов.

Строительство будет вестись на территории общественно-деловой и рекреационной зоны «Абакан-Сити». Весь проект застройки охватывает площадь 13,2 га земли, расположенной на въезде в Абакан (в границах пр. Др. Народов, улиц Торосова, Авиаторов и дренажного канала). На земельных участках планируется построить торгово-развлекательный центр, Хакасский национальный драматический театр, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные площадки и многоуровневую автостоянку.

Фото: пресс-служба правительства региона

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