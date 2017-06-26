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В Хакасии назначен новый министр природных ресурсов и экологии

Главная Общество
Абакан
14:18 26 Июня 2017
министр, общество, чиновники, назначения
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Хакасии Виктор Зимин согласовал на должность министра природных ресурсов и экологии Хакасии Юрия Соколова. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Одна из задач, которую глава Хакасии поставил перед новым министром – защита инженерных сооружений. В этом году предстоит выполнить ряд работ по укреплению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Также среди важных поручений – защита водоемов и зарыбреки Абакан.ление 

«У нас другой такой жемчужины нет. Нужно за краткий срок, 3-4 года, пройти процесс зарыбления верховьев реки Абакан», — уточнил глава Хакасии. 

Юрий Соколов в 2007 году окончил Томский государственный университет по специальности «Гидрология». Работал инженером комплексных изысканий в Сибирском научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте землеустройства и мелиорации земель, затем в министерстве регионального развития Хакасии. С 2013 года трудился советником, а затем заместителем министра по промышленности и природных ресурсов республики.

Фото: пресс-служба правительства региона

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