«Абаканвагонмаш» разделят на два юридических лица

ПАО «Абаканвагонмаш» будет разделено на две компании – АО «Отделение временной эксплуатации Ташеба» («ОВЭ Ташеба») и АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш». Решение об этом должно принять внеочередное собрание акционеров ПАО, назначенное на 29 августа 2017 года.

Решение о созыве собрания акционеров принял совет директоров, заседание которого состоялось 22 июня. Уставный капитал новых юрлиц будет сформирован из уставного капитала ПАО.

По решению совета директоров, уставный капитал АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» составит почти 65 млн руб., который будет разделен на обыкновенные именные бездокументарные акций номинальной стоимостью 45 руб. каждая. Размер уставного капитала АО «ОВЭ Ташеба» – 352,17 тыс. руб., он разделен на акции номинальной стоимостью 0,45 руб. каждая.

Совет директоров ПАО решил избрать гендиректором «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Василия Мирошина, а гендиректором «ОВЭ Ташеба» – Евгения Челтыгмашева. В декабре 2016 года Василий Мирошин был назначен управляющим директором ПАО. В базе данных центра раскрытия корпоративной информации Евгений Челтыгмашев указан как гендиректор АО ОВЭ, зарегистрированного в Саяногорске.

«Кредиторы ПАО «Абаканвагонмаш», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации ПАО «Абаканвагонмаш», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства ПАО «Абаканвагонмаш», а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с ПАО «Абаканвагонмаш», – отмечается в сообщении компании.

ПАО «Абаканвагонмаш» входит в структуру компании «РМ Рейл», которая, в свою очередь, входит в корпорацию «Русские машины». Основной его продукцией являются крупнотоннажные контейнеры и железнодорожные платформы. Проектная мощность производства составляет 10 тыс. контейнеров в год. Суммарный убыток компании за 2015 и 2016 годы составил 247 млн руб.

Фото: gazeta19.ru