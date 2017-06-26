26 июня
Абакан
погода +28 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

«Абаканвагонмаш» разделят на два юридических лица

Главная Общество
Абакан
13:18 26 Июня 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ПАО «Абаканвагонмаш» будет разделено на две компании – АО «Отделение временной эксплуатации Ташеба» («ОВЭ Ташеба») и АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш». Решение об этом должно принять внеочередное собрание акционеров ПАО, назначенное на 29 августа 2017 года.

Решение о созыве собрания акционеров принял совет директоров, заседание которого состоялось 22 июня. Уставный капитал новых юрлиц будет сформирован из уставного капитала ПАО.

По решению совета директоров, уставный капитал АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» составит почти 65 млн руб., который будет разделен на обыкновенные именные бездокументарные акций номинальной стоимостью 45 руб. каждая. Размер уставного капитала АО «ОВЭ Ташеба» – 352,17 тыс. руб., он разделен на акции номинальной стоимостью 0,45 руб. каждая. 

Совет директоров ПАО решил избрать гендиректором «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Василия Мирошина, а гендиректором «ОВЭ Ташеба» – Евгения Челтыгмашева. В декабре 2016 года Василий Мирошин был назначен управляющим директором ПАО. В базе данных центра раскрытия корпоративной информации Евгений Челтыгмашев указан как гендиректор АО ОВЭ, зарегистрированного в Саяногорске. 

«Кредиторы ПАО «Абаканвагонмаш», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации ПАО «Абаканвагонмаш», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства ПАО «Абаканвагонмаш», а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с ПАО «Абаканвагонмаш», – отмечается в сообщении компании.

ПАО «Абаканвагонмаш» входит в структуру компании «РМ Рейл», которая, в свою очередь, входит в корпорацию «Русские машины». Основной его продукцией являются крупнотоннажные контейнеры и железнодорожные платформы. Проектная мощность производства составляет 10 тыс. контейнеров в год. Суммарный убыток компании за 2015 и 2016 годы составил 247 млн руб.

Фото: gazeta19.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: В Хакасии назначен новый министр природных ресурсов и экологии

В Хакасии назначен новый министр природных ресурсов и экологии

26 Июня 2017 г.
Одна из задач, которую глава Хакасии поставил перед новым министром – защита инженерных сооружений
Новости Абакана: Последствия мощного града ликвидируют в Хакасии

Последствия мощного града ликвидируют в Хакасии

26 Июня 2017 г.
В регионе несколько недель стоит аномально жаркая погода
Новости Абакана: В Хакасии снова объявили штормовое предупреждение

В Хакасии снова объявили штормовое предупреждение

23 Июня 2017 г.
23 июня в республике сохранятся сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-25м/с
Новости Абакана: В СФО снизилось количество безработных

В СФО снизилось количество безработных

22 Июня 2017 г.
Люди активно ищут и находят работу, удовлетворяющую их по ряду ключевых позиций
Новости Абакана: Систему профилактики для пьющих родителей планируют запустить в Хакасии

Систему профилактики для пьющих родителей планируют запустить в Хакасии

9 Июня 2017 г.
Важен более жесткий надзор за проблемными семьями
Новости Абакана: Глава Хакасии Виктор Зимин отчитался о доходах

Глава Хакасии Виктор Зимин отчитался о доходах

22 Мая 2017 г.
Супруга Зимина снизила доходы с 339 до 270 тыс. рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: «Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

«Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

21 Июня 2017 г.
В 2016 году «Абаканвагонмаш» значительно увеличил объем производства
Новости Абакана: В Хакасии от града пострадали автомобили и крыши домов

В Хакасии от града пострадали автомобили и крыши домов

22 Июня 2017 г.
В результате стихии пострадали и огороды местных жителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.