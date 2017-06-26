Последствия мощного града ликвидируют в Хакасии

В Хакасии продолжают ликвидировать последствия шквалистого ветра и града, прошедших в Ширинском районе 22 июня.

У нескольких социально-значимых объектов — детских садов и школ — была повреждена кровля. На базе дома культуры села Шира открылся пункт временного размещения граждан.

Стихия нанесла ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов, отмечают в пресс-службе регионального правительства. В частности, повреждены социальные объекты и жилые дома в селах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Ширинского района. Электроснабжение в десятках жилых домов было восстановлено только спустя сутки. От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья. По сообщению министра сельского хозяйства Хакасии Александра Башкова, ущерб в данный момент устанавливается.

На территории озера Беле некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились 5 человек, госпитализация не потребовалась. Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих. Количество уточняется.

Отметим, в Хакасии несколько недель стоит аномально жаркая погода: температура воздуха превышает плюс 35 градусов. Сухие грозы обострили лесопожарную ситуацию в регионе.

«С начала сезона зарегистрировано 40 возгораний общей площадью около 370 гектаров. Такого количества не наблюдалось на протяжении нескольких десятилетий. 24 грозовых пожара, а в остальных 16 случаях - это человеческий фактор», — сообщает пресс-центр правительства региона.

В связи со сложностью лесопожарной ситуации власти региона ввели особый противопожарный режим и ожидают, что эта мера снизит риск возникновения пожаров по вине людей. Усилено патрулирование лесов, в том числе и авиационное.