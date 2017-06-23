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В Хакасии снова объявили штормовое предупреждение

Главная Общество
Абакан
10:46 23 Июня 2017
общество, происшествия, погода, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Хакасии предупредили жителей о второй волне осадков. Так, в пятницу, 23 июня, в республике снова объявлено штормовое предупреждение. На территории региона сохранятся сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-25м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республике Хакасии. 

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, несоблюдением правил пожарной безопасности, переходом степных и лесных пожаров на населенные пункты, увеличением количества травматизма среди населения», — говорится в сообщении. 

Напомним, 22 июня на Хакасию обрушился сильнейший град. От осадков пострадали автомобили отдыхающих. Комья пробили стекла машин, крыши, палатки отдыхающих туристов, а также нанесли урон урожаю. Град шел около 30 минут. Затем начался сильный ливень с молниями, а также усилился ветер. 

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