В Хакасии снова объявили штормовое предупреждение

Власти Хакасии предупредили жителей о второй волне осадков. Так, в пятницу, 23 июня, в республике снова объявлено штормовое предупреждение. На территории региона сохранятся сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-25м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республике Хакасии.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, несоблюдением правил пожарной безопасности, переходом степных и лесных пожаров на населенные пункты, увеличением количества травматизма среди населения», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня на Хакасию обрушился сильнейший град. От осадков пострадали автомобили отдыхающих. Комья пробили стекла машин, крыши, палатки отдыхающих туристов, а также нанесли урон урожаю. Град шел около 30 минут. Затем начался сильный ливень с молниями, а также усилился ветер.