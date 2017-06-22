22 июня
Абакан
погода +25 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В СФО снизилось количество безработных

Главная Общество
Абакан
15:16 22 Июня 2017
труд, работа, поиск, безработица
версия для печати Ico_print

По информации Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, в Сибирском федеральном округе с начала года снизилось количество официально зарегистрированных безработных. Если на 1 января численность нетрудоустроенных граждан составляла 154 027, то на конец мая она соответствовала 144 458 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5%.

Снижение количества нетрудоустроенных граждан происходит сегодня в свете нормализации экономической обстановки в стране. Люди активно ищут и находят работу, удовлетворяющую их по ряду ключевых позиций, и в решении подобных вопросов им помогают не только государственные центры занятости, но и открытые источники информации в Интернете. Так, поиск работы на Jobsiooker в СФО проходит в простой форме и при этом демонстрирует высокую эффективность, что обусловлено несколькими моментами, на которых стоит заострить внимание.

Прежде всего, следует отметить, что порталы трудоустройства обладают интуитивно понятной навигацией. Даже человек, не имеющий большого опыта работа в Сети, легко справляется с решением стоящих задач. Далее необходимо отметить, что для облегчения процесса поиска оптимальных вакансий предусмотрены фильтры, благодаря которым предлагается конкретизировать наиболее значимые параметры интересующей работы.

Инструменты для сортировки каталога актуальных предложений позволяют сразу же выбрать профессиональное направление, в котором желает проявить себя человек. Перейдя на соответствующую страницу, обычно можно увидеть еще и схожие специальности, либо те, что подразумевают наличие особых нюансов относительно общей сферы. Выбирать следует не только профессию, но и тип занятости, приемлемый график деятельности и, конечно же, наиболее предпочтительный уровень заработной платы. Помимо этих основных позиций имеются и дополнительные, немаловажные для очень многих граждан. Так, для кого-то способны представлять интерес вакансии с привязкой к конкретному городскому району, а кто-то ждет соответствия работодателя особым условиям. Иногда имеет смысл сразу же обозначить имеющийся опыт работы в отрасли, поскольку солидная часть организаций ждет от соискателей определенную осведомленность в профессиональных вопросах. Имеет смысл отобрать для рассмотрения не все объявления, а только те, что исходят напрямую от компаний и частных лиц, подыскивающих для себя сотрудников. Таким образом в сторону отбрасываются предложения рекрутинговых агентств.

Фото: jobslooker.com
На правах рекламы

Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Систему профилактики для пьющих родителей планируют запустить в Хакасии

Систему профилактики для пьющих родителей планируют запустить в Хакасии

9 Июня 2017 г.
Важен более жесткий надзор за проблемными семьями
Новости Абакана: Глава Хакасии Виктор Зимин отчитался о доходах

Глава Хакасии Виктор Зимин отчитался о доходах

22 Мая 2017 г.
Супруга Зимина снизила доходы с 339 до 270 тыс. рублей
Новости Абакана: Заместитель главы Хакасии Иван Вагнер подал заявление об увольнении

Заместитель главы Хакасии Иван Вагнер подал заявление об увольнении

18 Мая 2017 г.
В должности замглавы Хакасии Ивана Вагнера утвердили в декабре минувшего года
Новости Абакана: Более 40 человек эвакуировано из обрушившегося дома в Хакасии

Более 40 человек эвакуировано из обрушившегося дома в Хакасии

10 Мая 2017 г.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС 9 мая
Новости Абакана: В Хакасии возбуждено дело о посаженном на цепь наемном работнике

В Хакасии возбуждено дело о посаженном на цепь наемном работнике

3 Мая 2017 г.
Снимать цепь с шеи молодого человека пришлось сотрудникам МЧС
Новости Абакана: Подъезд к Абакану отремонтируют за 2 млрд рублей

Подъезд к Абакану отремонтируют за 2 млрд рублей

28 Апреля 2017 г.
В планах на участке от Пригорска до Абакана сделать по две полосы в каждую сторону
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: «Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

«Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

21 Июня 2017 г.
В 2016 году «Абаканвагонмаш» значительно увеличил объем производства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.