В СФО снизилось количество безработных

По информации Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, в Сибирском федеральном округе с начала года снизилось количество официально зарегистрированных безработных. Если на 1 января численность нетрудоустроенных граждан составляла 154 027, то на конец мая она соответствовала 144 458 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5%.

Снижение количества нетрудоустроенных граждан происходит сегодня в свете нормализации экономической обстановки в стране. Люди активно ищут и находят работу, удовлетворяющую их по ряду ключевых позиций, и в решении подобных вопросов им помогают не только государственные центры занятости, но и открытые источники информации в Интернете. Так, поиск работы на Jobsiooker в СФО проходит в простой форме и при этом демонстрирует высокую эффективность, что обусловлено несколькими моментами, на которых стоит заострить внимание.

Прежде всего, следует отметить, что порталы трудоустройства обладают интуитивно понятной навигацией. Даже человек, не имеющий большого опыта работа в Сети, легко справляется с решением стоящих задач. Далее необходимо отметить, что для облегчения процесса поиска оптимальных вакансий предусмотрены фильтры, благодаря которым предлагается конкретизировать наиболее значимые параметры интересующей работы.

Инструменты для сортировки каталога актуальных предложений позволяют сразу же выбрать профессиональное направление, в котором желает проявить себя человек. Перейдя на соответствующую страницу, обычно можно увидеть еще и схожие специальности, либо те, что подразумевают наличие особых нюансов относительно общей сферы. Выбирать следует не только профессию, но и тип занятости, приемлемый график деятельности и, конечно же, наиболее предпочтительный уровень заработной платы. Помимо этих основных позиций имеются и дополнительные, немаловажные для очень многих граждан. Так, для кого-то способны представлять интерес вакансии с привязкой к конкретному городскому району, а кто-то ждет соответствия работодателя особым условиям. Иногда имеет смысл сразу же обозначить имеющийся опыт работы в отрасли, поскольку солидная часть организаций ждет от соискателей определенную осведомленность в профессиональных вопросах. Имеет смысл отобрать для рассмотрения не все объявления, а только те, что исходят напрямую от компаний и частных лиц, подыскивающих для себя сотрудников. Таким образом в сторону отбрасываются предложения рекрутинговых агентств.

Фото: jobslooker.com

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