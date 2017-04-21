В Хакасии появится кулинарный туристический маршрут

Туристы смогут узнать о кулинарных традициях жителей Хакасии, путешествуя по специально разработанному гастрономическому маршруту, сообщила министр культуры региона Светлана Окольникова.

«Мы представим новый туристический маршрут — гастрономический. Он посвящен кулинарным традициям хакасов. В течение четырех дней участники тура будут не просто дегустировать блюда национальной кухни, но и смогут приготовить их самостоятельно на тематических мастер-классах. Они узнают старинные рецепты и секреты, делающие вкус блюд особенным — с привкусом степного ветра, жаркого солнца и запахом дыма», — сказала Окольникова.

Презентация пройдет в рамках предстоящего международного культурно-туристского форума «Сибер Ил» с 29 июня по 3 июля.

На форуме будет представлен еще один новый маршрут: пятидневный тур по главным достопримечательностям республики, который включит в себя различные формы этнического туризма — экологический, образовательный, событийный и гастрономический.

Фото: r19.ru