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Детский технопарк появится в Хакасии в сентябре 2017 года

Главная Общество
Абакан
10:00 20 Апреля 2017
образование, дети, технологии, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Образовательный центр, где будут готовить юных инженеров, откроют в Республике Хакасия, сообщает пресс-центр правительства региона. Создание «Кванториума» позволит выявлять, сопровождать и интегрировать в экономику одаренных в инженерных науках школьников.

«Ведется активная подготовка к открытию технопарка «Кванториум». (...) . Он откроет свои двери для ребят в возрасте от 5 до 18 лет, обучение будет проходить на бесплатной основе. Здесь начинающие техники смогут научиться работать на новейших станках, пользоваться квадрокоптерами, создавать собственных роботов», — говорится в сообщении.

Для создания парка регион получит субсидию 57 млн рублей: на эти средства и будет вестись создание современного образовательного центра для подготовки юных инженеров. 

Технопарк расположится в новом республиканском музее. Открытие запланировано на сентябрь этого года.

Ранее сообщалось, что 21 апреля состоится открытие «Кванториума» в соседнем с Хакасией регионе — Красноярском крае. Технопарк расположен в центре Красноярска на набережной реки Енисей. На площадке площадью около 1500 кв. м будет размещено более двух тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего по России работает сеть из 24 современных центров для детей и молодежи.

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