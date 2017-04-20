Детский технопарк появится в Хакасии в сентябре 2017 года

Образовательный центр, где будут готовить юных инженеров, откроют в Республике Хакасия, сообщает пресс-центр правительства региона. Создание «Кванториума» позволит выявлять, сопровождать и интегрировать в экономику одаренных в инженерных науках школьников.

«Ведется активная подготовка к открытию технопарка «Кванториум». (...) . Он откроет свои двери для ребят в возрасте от 5 до 18 лет, обучение будет проходить на бесплатной основе. Здесь начинающие техники смогут научиться работать на новейших станках, пользоваться квадрокоптерами, создавать собственных роботов», — говорится в сообщении.

Для создания парка регион получит субсидию 57 млн рублей: на эти средства и будет вестись создание современного образовательного центра для подготовки юных инженеров.

Технопарк расположится в новом республиканском музее. Открытие запланировано на сентябрь этого года.

Ранее сообщалось, что 21 апреля состоится открытие «Кванториума» в соседнем с Хакасией регионе — Красноярском крае. Технопарк расположен в центре Красноярска на набережной реки Енисей. На площадке площадью около 1500 кв. м будет размещено более двух тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего по России работает сеть из 24 современных центров для детей и молодежи.