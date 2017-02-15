В Хакасии планируют создать альтернативу Шерегешу

Новый горнолыжный комплекс появится в селе Балыкса Аскизкого района Хакасии. Его проект был представлен в правительстве региона. Ожидается, что он станет альтернативой Шерегешу, расположенному в соседней Кемеровской области.

Курорт в Балыкса будет работать в круглогодичном режиме: зимой — как семейный центр горнолыжного спорта, а летом планируется развивать пеший туризм и сплавы по горным рекам.

По оценкам властей, плюсами курорта в Балыксе являются уникальная местность, а также транспортная доступность центра. До курорта можно будет добраться не только на личном автомобиле, но и железнодорожным транспортом. Это позволит приезжать в центр не только семьям, но и организованным туристическим группам, школьникам.

«Для Хакасии этот горнолыжный центр интересен еще и с точки зрения перспективного развития автотрассы Абакан — Большой Ортон — Таштогол, которая свяжет республику с Кемеровской областью», — оценил проект глава республики Виктор Зимин.

Инвестор планирует реализовать проект за три года. Стоимость работ оценивается в один миллиард рублей. Инвестор уже начал подготовительные работы, сейчас готовится проектно-сметная документация. Обслуживать горнолыжный центр будет около 150 человек.