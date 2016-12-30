Суд арестовал руководителя администрации главы Хакасии

Суд отправил до 28 февраля руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова в СИЗО. Он обвиняется в получении взятки и мошенничестве при закупки медицинского оборудования и лекарств.

Защита чиновника просила избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией из-за того, что у него аневризм аорты и он «может умереть в любую минуту».

«Если будете избирать СИЗО, то не минусинское, там никто ко мне приезжать не будет», — просил судью Бызов перед вынесением решения, передает ИА «Хакасия».

Бызову инкриминируют получение взятки в 17 млн рублей за помощь бизнесмену в заключении госконтракта на поставку лекарств и медицинского оборудования. Кроме того, он, еще три чиновника администрации Хакасии и четыре директора неназванных компаний обвиняются в мошенничестве при закупке медикаментов по ценам, значительно превышающим рыночные. Ущерб бюджету оценивается в 195 млн рублей.

В суде по вынесению меры пресечения Бызова было заявлено, что у него дома найдено более 30 млн рублей, облигации и ценности на неустановленную сумму.

Фото: 19rus.info