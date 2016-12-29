Специалисты прогнозируют проблемы с паводками в Сибири

Сложная ситуация с ледовыми заторами в период весеннего половодья 2017 года может возникнуть на территории нескольких регионов Сибири, предупреждает центр «Антистихия».

Превышение средних климатических значений толщины льда на затороопасных реках уже отмечается в … Сибирском (Хакасия, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Омская и Томская области) федеральном округе, что создает предпосылки к формированию сложной ситуации весной», — говорится в предварительном прогнозе ЧС на 2017 год, пишет РИА «Новости».

В документе отмечается, что в целях снижения риска возможных подтоплений в период половодья планируются мероприятия по «зачернению и распиловке льда».

Кроме того, готовятся команды взрывников для разрушения прогнозируемых заторов на опасных участках рек.

Ранее полпред президента Сергей Меняйло заявлял, что в 2017 году паводок в регионах Сибири может быть особенно серьезным из-за снежной зимы.

«В зону возможных подтоплений могут попасть 524 населенных пункта, — заявил он на съезде сотрудников МЧС в Новосибирске (цитата по ТАСС). — Это более 179 тыс. человек. Сейчас снежный покров значительно превышает среднегодовые нормы, нужно ждать осложнений в паводковые периоды, готовиться к ним».

Сергей Меняйло поручил главам регионов проконтролировать подготовку к прохождению паводка. Он пообещал губернатором персональную ответственность.