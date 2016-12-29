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Сибирское агентство новостей
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Хакасия получит деньги из бюджета РФ на создание детского технопарка

Главная Общество
Абакан
09:34 29 Декабря 2016
общество, наука, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В республике Хакасия появится детский технопарк. Регион вошел в состав 17 субъектов Федерации, которым в следующем году будет выделено на эти цели в общей сложности 925 млн рублей субсидий. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По условиям программы, в создание новых площадок сами субъекты РФ должны вложить 30% средств, 20% будут обеспечены частными компаниями.

По задумке авторов идеи технопарки «Кванториум» должны стать площадками, на которых дети в проектном режиме будут решать задачи в рамках естественно-научных и технических направлений. Они предназначены для ускоренного развития детей в возрасте от 5 до 18 лет.

«Повсеместное открытие «Кванториумов» на территории России создает систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков», — цитирует пресс-служба АСИ генерального директора федерального оператора сети детских технопарков Марину Ракову.

К концу 2016 года в России открыто 24 детских технопарка, созданных на основе государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия, лучших отечественных педагогических практиках, обучение в этих центрах смогут пройти 12 тысяч детей. «Кванториум» открылся в Красноярском крае.

Фото: SiberianMediaLife

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