Хакасия получит деньги из бюджета РФ на создание детского технопарка

В республике Хакасия появится детский технопарк. Регион вошел в состав 17 субъектов Федерации, которым в следующем году будет выделено на эти цели в общей сложности 925 млн рублей субсидий. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По условиям программы, в создание новых площадок сами субъекты РФ должны вложить 30% средств, 20% будут обеспечены частными компаниями.

По задумке авторов идеи технопарки «Кванториум» должны стать площадками, на которых дети в проектном режиме будут решать задачи в рамках естественно-научных и технических направлений. Они предназначены для ускоренного развития детей в возрасте от 5 до 18 лет.

«Повсеместное открытие «Кванториумов» на территории России создает систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков», — цитирует пресс-служба АСИ генерального директора федерального оператора сети детских технопарков Марину Ракову.

К концу 2016 года в России открыто 24 детских технопарка, созданных на основе государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия, лучших отечественных педагогических практиках, обучение в этих центрах смогут пройти 12 тысяч детей. «Кванториум» открылся в Красноярском крае.

Фото: SiberianMediaLife