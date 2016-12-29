Глава Хакасии предложил посвятить 2017 год развитию молодежной индустрии

Глава Хакасии Виктор Зимин предложил посвятить 2017 год проблемам молодежи.

«Мы добивались и будем дальше добиваться, чтобы наша молодежь оставалась в республике и возвращалась в нее. Если мы не оставим молодежь, не убедим, что им нужна эта территория, эта земля, то мы не сможем развиваться. Нужно все сделать, чтобы молодежи в регионе было жить комфортно», — рассказал глава региона в эфире местного телеканала «Юг Сибири».

По его словам, в республике реализуется ряд программ для молодежи. В частности, это программа подготовки рабочих кадров в различных сферах экономики. Развитию престижа рабочих профессий, нужных Хакасии, помогает целенаправленная профессиональная ориентация школьников и их родителей.

«Кто ж работать-то будет у нас — вахтовики? Еще раз говорю: не нужно нам вахтовиков! Они никогда не будут относиться к нашим девочкам хорошо — это временщики! Если хотят жить, то пожалуйста — живите, становитесь сибиряками. Но вахтовики — это временное явление: они приехали, заработали, забрали наши ресурсы. Да, они создали здесь объекты какие-то, но увезли наши денежки, увезли тепло наше. Хотя пользовались дорогами нашими, инфраструктурой», — рассказывает глава региона.

Руководитель региона также подчеркнул, что нужна долгосрочная программа по развитию молодежной индустрии. В том числе, необходимо подумать о создании в республике интересных досуговых мест и проектов.

«У нас нет ни одного хорошего молодежного клуба. Ни в коем случае не хочу сказать, что у нас все плохо, но очень хочу, что чтобы в регионе были достойные места, где молодежь бы «тусовалась». Знаю, что молодые завидуют тому, какие клубы есть в Красноярске», — рассказал журналистам Виктор Зимин.

Отметим, ранее начальник отдела трудовой миграции Госкомзанятости Хакасии Галина Карамашева сообщала, что регион постоянно испытывает потребность в привлечении дополнительных трудовых ресурсов.