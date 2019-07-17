В Хакасии в ходе земляных работ повредили археологические памятники

В Республике Хакасия обнаружены новые археологические памятники. Но в ходе земляных работ они были повреждены, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Погребальные сооружения нашли в деревне Казановка Аскизского района. Там экскаваторы копали траншею и повредили каменные конструкции, сообщает сайт правительства региона.

«Информация о повреждении курганов была направлена в адрес органа охраны неравнодушными гражданами», - отмечается в сообщении.

Кроме того, у населенного пункта Верхняя База также была обнаружена прокопанная по могильнику траншея. Здесь оказалось не менее десятка погребальных конструкций - курганов с каменно-земляными насыпями из рваных плит песчаника.

«По результатам выезда Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия принято решение о назначении внеплановой проверки по данному факту», - сообщили в правительстве Хакасии.

Аскизский район богат археологическими памятниками. Например, средневековой аскизской культуры, носителями которой являлись енисейские кыргызы (X-XIV века).

Фото: сайт правительства Республики Хакасия