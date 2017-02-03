Ученые нашли способ обезопасить гидротурбины Саяно-Шушенской ГЭС

Специалисты института теплофизики СО РАН в Новосибирске предложили установить стабилизирующие рёбра для нейтрализации вихря в отводном канале, который представляет главную опасность для ГЭС. Об этом сообщается в публикации на сайте журнала СО РАН «Наука в Сибири».

Разработка проходит масштабные испытания на лабораторных полупромышленных установках, а также на работающей гидротурбине, сообщил заместитель директора ИТ СО РАН Дмитрий Маркович.

«В отсасывающей трубе гидротурбины в процессе работы возникает крупномасштабный вихрь. Этот вихревой жгут — бич, с которым борются гидротурбинисты, так как он создает дополнительные крупномасштабные вибрации, огромные динамические нагрузки на конструкции гидроагрегата, способные привести к повреждениям системы или даже к катастрофе», — рассказывает ученый.

Расчеты показали, что стабилизирующие ребра помогут снизить амплитуду и негативные эффекты сброса остаточного вихря. Разработку испытывают на работающей гидротурбине ГЭС.

Напомним, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года унесла жизни 75 работников станции. Ростехнадзор назвал причиной аварии разрушение шпилек крепления крышки турбины одного из гидроагрегатов из-за переменных динамических нагрузок.