3 февраля
Абакан
погода -9 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Ученые нашли способ обезопасить гидротурбины Саяно-Шушенской ГЭС

Главная Наука
Абакан
14:04 3 Февраля 2017
ученые, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Специалисты института теплофизики СО РАН в Новосибирске предложили установить стабилизирующие рёбра для нейтрализации вихря в отводном канале, который представляет главную опасность для ГЭС. Об этом сообщается в публикации на сайте журнала СО РАН «Наука в Сибири».

Разработка проходит масштабные испытания на лабораторных полупромышленных установках, а также на работающей гидротурбине, сообщил заместитель директора ИТ СО РАН Дмитрий Маркович.

«В отсасывающей трубе гидротурбины в процессе работы возникает крупномасштабный вихрь. Этот вихревой жгут — бич, с которым борются гидротурбинисты, так как он создает дополнительные крупномасштабные вибрации, огромные динамические нагрузки на конструкции гидроагрегата, способные привести к повреждениям системы или даже к катастрофе», — рассказывает ученый.

Расчеты показали, что стабилизирующие ребра помогут снизить амплитуду и негативные эффекты сброса остаточного вихря. Разработку испытывают на работающей гидротурбине ГЭС.

Напомним, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года унесла жизни 75 работников станции. Ростехнадзор назвал причиной аварии разрушение шпилек крепления крышки турбины одного из гидроагрегатов из-за переменных динамических нагрузок. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Абакана: В главном университете Хакасии стартует день науки

В главном университете Хакасии стартует день науки

26 Ноября 2015 г.
Масштабный день науки стартует сегодня в госуниверситете. В главном вузе Хакасии начнут работу сразу несколько научно-практических конференций: от всероссийских до международных.
Новости Абакана: Ученые определили минимум жизненно важных для человека генов

Ученые определили минимум жизненно важных для человека генов

13 Ноября 2015 г.
В итоге удалось отыскать 3230 генов, в которых либо не было вариаций
Новости Абакана: В Хакасии вспомнят о выдающемся археологе

В Хакасии вспомнят о выдающемся археологе

6 Марта 2014 г.
В Год культуры Республика Хакасия отпразднует ряд юбилеев своих выдающихся деятелей, среди них 90-летие известного ученого Леонида Романовича Кызласова.
Новости Абакана: В Хакасии празднуют годовщину НИИ аграрных проблем республики

В Хакасии празднуют годовщину НИИ аграрных проблем республики

20 Декабря 2013 г.
Свое начало он ведет с Уйбатского гидромодульного участка, открытого в 1928 году.
Новости Абакана: Хакасия налаживает связи с Американским учеными

Хакасия налаживает связи с Американским учеными

14 Августа 2013 г.
Накануле Министерство экономики посетили два американских профессора из Аризоны Рамзи Тучан и Девид Меко.
Новости Абакана: В Хакасии проходит международная научная конференция

В Хакасии проходит международная научная конференция

26 Июля 2013 г.
Ученые обсуждают будущее засушливых земель
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: На юге Сибири произошли три землетрясения

На юге Сибири произошли три землетрясения

30 Января 2017 г.
Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 — 4,3 балла
Новости Абакана: Главврача главной больницы Хакасии подозревают в получении взятки

Главврача главной больницы Хакасии подозревают в получении взятки

30 Января 2017 г.
В Хакасии расследуется уголовное дело о мошенничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.