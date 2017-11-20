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На Туимском провале в Хакасии могут появиться прозрачные мосты

Главная Путешествия
Абакан
13:02 20 Ноября 2017
путешествия, туризм, туристы, достопримечательности
Автор: Sibnovosti.ru
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Инвесторы, занимающиеся развитием Туимского провала в Хакасии, планируют построить по его периметру прозрачный мост. Ведется поиск подрядной организации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Фонда развития моногородов РФ Максим Цыганков, который побывал в регионе с рабочим визитом.

Туимский провал располагается в Ширинском районе. Это обвал породы, который образовался на месте рудника, закрывшегося в 1974 году. Шахтеры не учли специфики местных пород, которые оказались сильно восприимчивыми к техногенным депрессиям. В провал постепенно просачивалась вода, которая окрашивалась в ярко-голубой цвет из-за высокой концентрации соединений меди. Сегодня диаметр воронки составляет более 200 метров, при полностью отвесных берегах. Полная глубина Туимского провала неизвестна.

«В свое время это место обрело популярность, благодаря съемкам передачи «Фактор страха», и продолжает привлекать более 3000 туристов ежегодно», — отмечает Максим Цыганков.

Проект, предусматривающий строительство мостовых конструкций по периметру провала, в первую очередь направлен на увеличение туристического потока.

«Мы столкнулись с задачей по поиску проектной организации: несмотря на оригинальные, но, в тоже время, простые конструктивные решения, найти разработчика проектно-сметной документации не просто», — заключает Представитель Фонда развития моногородов.

Добавим,  в 2016 году Хакасию посетили 547 тысяч туристов.

Фото: discovery-khakasia.ru

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