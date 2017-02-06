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Туристов из Германии назвали главными любителями Хакасии

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Абакан
17:10 6 Февраля 2017
туризм, общество, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Названы страны, из которых в Хакасию приезжает больше всего туристов. По информации Управления по вопросам миграции МВД и госкомитета по туризму, в 2016 году на территорию республики прибывали туристы из самых разных стран мира, но более 50 % иностранцев — это немцы.

Помимо Германии, большое количество туристов приехало из Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Китая. Также с туристическими целями в республику приезжали гости из Австралии и Австрии, Израиля, Великобритании, Бельгии, Италии, Швейцарии и США.

«В минувшем году с деловыми и рабочими целями в нашем отеле проживали более 500 иностранных граждан. Лидерами по количеству человек была Германия, Китай и Чехия. Мы встречали гостей из таких стран, как Франция, Канада, Сингапур, Япония, Мексика, Ирландия и Саудовская Аравия. Были организованы экскурсии к Салбыкскому кургану, Саяно-Шушенской ГЭС, «Сундукам». Гости были под приятным впечатлением от увиденного», —рассказал Олег Прасов, генеральный менеджер бизнес-отеля «Азия».

Напомним, в 2016 году Хакасия заняла первое место среди регионов России на Международном конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации «Лучший этнический отдых».

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