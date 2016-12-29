Оглахтинтинсикй хребет могут включить список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Горный массив «Оглахты», расположенный в заповеднике «Хакасский», прошел первый этап включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и сейчас стоит в статусе кандидата от РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Если «Оглахты» войдет в список ЮНЕСКО, то это будет способствовать развитию туризма в Республике Хакасия на международном уровне, ведь туристы с большим интересом посещают объекты всемирного наследия», — отметил заместитель директора по развитию туризма в заповеднике «Хакасский» Игорь Егоров.

Оглахты — горный хребет на юге Сибири. Все берега Енисея в районе горного массива Оглахты буквально усеяны петроглифами, относящимися к разным эпохам. Это одно из самых больших скоплений петроглифов Сибири, которые оставили представители шести различных археологических культур древности: в том числе окуневской, тагарской, таштыкской культур. Самые ранние из них относятся к V-III тысячелетиям до нашей эры. На каменных склонах и плитах из красного девонского песчаника изображены дикие и домашние животные, воины, шаманы, сцены охоты и битв, религиозные и мистические символы, мифические существв из хакасского эпоса.

Добавим, приехать в Оглахты самостоятельно несколько проблематично, так как на участке установлен природоохранный режим. Попасть сюда можно двумя способами: организованной группой (около 10 человек) с гидом-экскурсоводом, если обратиться в отдел туризма заповедника на сайте, либо через турфирму.