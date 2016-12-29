29 декабря
Абакан
погода -14 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Абакан
...

Оглахтинтинсикй хребет могут включить список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Главная Путешествия
Абакан
10:26 29 Декабря 2016
общество, культура, история
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Горный массив «Оглахты», расположенный в заповеднике «Хакасский», прошел первый этап включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и сейчас стоит в статусе кандидата от РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Если «Оглахты» войдет в список ЮНЕСКО, то это  будет способствовать развитию туризма в Республике Хакасия на международном уровне, ведь туристы с большим интересом посещают объекты всемирного наследия», — отметил заместитель директора по развитию туризма в заповеднике «Хакасский» Игорь Егоров.

Оглахты — горный хребет на юге Сибири. Все берега Енисея в районе горного массива Оглахты буквально усеяны петроглифами, относящимися к разным эпохам. Это одно из самых больших скоплений петроглифов Сибири, которые оставили представители шести различных археологических культур древности: в том числе окуневской, тагарской, таштыкской культур. Самые ранние из них относятся к V-III тысячелетиям до нашей эры. На каменных склонах и плитах из красного девонского песчаника изображены дикие и домашние животные, воины, шаманы, сцены охоты и битв, религиозные и мистические символы, мифические существв из хакасского эпоса.

Добавим, приехать в Оглахты самостоятельно несколько проблематично, так как на участке установлен природоохранный режим. Попасть сюда можно двумя способами: организованной группой (около 10 человек) с гидом-экскурсоводом, если обратиться в отдел туризма заповедника на сайте, либо через турфирму.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Абакана: Копии древних петроглифов выставят в музее в Хакасии

Копии древних петроглифов выставят в музее в Хакасии

24 Ноября 2016 г.
Процесс исследований возобновился лишь в последние 10 лет
Новости Абакана: Власти Хакасии планируют развивать конный туризм на востоке республики

Власти Хакасии планируют развивать конный туризм на востоке республики

17 Ноября 2016 г.
Глава Хакасии Виктор Зимин поручил министерствам рассмотреть возможные варианты
Новости Абакана: Комитет по туризму подготовил второй раздел реестра туристских ресурсов Хакасии

Комитет по туризму подготовил второй раздел реестра туристских ресурсов Хакасии

28 Июля 2015 г.
В список включены объекты культурного наследия Хакасии.
Новости Абакана: Жители Хакасии чаще всего интересуются отдыхом в Таиланде

Жители Хакасии чаще всего интересуются отдыхом в Таиланде

20 Июля 2015 г.
В июне интерес к поиску туров за рубеж вырос на 12%.
Новости Абакана: В Хакасии коммерсантов подозревают в подкупе

В Хакасии коммерсантов подозревают в подкупе

17 Марта 2015 г.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней директора и 29-летней бухгалтера ООО «Кулинар», а также 25-летней директора ООО «Ли-Га поставок».
Новости Абакана: В Хакасии внедряют международные туристические указатели

В Хакасии внедряют международные туристические указатели

24 Июля 2014 г.
На территории республики в скором времени появятся новые знаки
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Глава Хакасии предложил посвятить 2017 год развитию молодежной индустрии

Глава Хакасии предложил посвятить 2017 год развитию молодежной индустрии

29 Декабря 2016 г.
Виктор Зимин выступил против вахтовиков
Новости Абакана: Специалисты прогнозируют проблемы с паводками в Сибири

Специалисты прогнозируют проблемы с паводками в Сибири

29 Декабря 2016 г.
Сложная ситуация с ледовыми заторами в период весеннего половодья 2017 года может возникнуть на территории нескольких...
Новости Абакана: В Хакасии запретили продавать «Боярышник»

В Хакасии запретили продавать «Боярышник»

26 Декабря 2016 г.
В «черном списке» оказались все средства для ванн с содержанием 90-процентного спирта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.