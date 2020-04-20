И. о. замглавы Хакасии отстранен от должности после возбуждения уголовного дела

Сергей Новиков отстранен от должности и. о. заместителя главы республики – министра строительства и ЖКХ Хакасии. Решение об этом принял глава региона Валентин Коновалов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Конечно, окончательное решение о виновности вынесет суд, но могу сказать мое мнение. Если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым. При этом благодарю наши правоохранительные органы за активную работу в республике по борьбе с коррупцией. Это наша общая борьба, и лично я буду делать все и впредь, чтобы каленым железом эта напасть была выжжена из эшелонов власти. Вор должен сидеть в тюрьме», - заявил сегодня Валентин Коновалов на внеочередном заседании хакасского правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, Сергей Новиков, по данным правоохранительных органов, был задержан 17 апреля при получении 2 млн руб. от строительной компании. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 18 апреля суд взял чиновника под стражу.

По данным сайта правительства Хакасии, после отстранения Сергея Новикова за работу министерства строительства и ЖКХ республики отвечает Ирина Войнова (замглавы республики – министр финансов), министерство транспорта и дорожного хозяйства курирует Юрий Курлаев, а деятельность государственного комитета энергетики и тарифного регулирования - Николай Миронов.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия