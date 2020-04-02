Глава минстроя Хакасии пошел на повышение

Сергей Новиков назначен заместителем главы Республики Хакасия. До последнего времени он работал министром строительства и ЖКХ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В новой должности чиновник будет отвечать за работу систем жизнеобеспечения населения.

«Сегодня как никогда важно обеспечить бесперебойное функционирование сферы жизнеобеспечения граждан: подачу тепла, воды, электроэнергии. Мероприятия по санобработке объектов жизнеобеспечения должны быть усилены. На повышенный контроль взят процесс вывоза мусора», - пояснил принятое кадровое решение глава Хакасии Валентин Коновалов.

В сообщении сайта правительства республики отмечается, что Сергей Новиков останется руководителем минстроя и, кроме того, будет курировать работу госкомитета энергетики и тарифного регулирования и министерства транспорта республики.

Как писали Sibnovosti.ru, минстрой Хакасии Сергей Новиков возглавил летом 2019 года.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия