Железнодорожник назначен министром транспорта Хакасии

В Республике Хакасия новый министр транспорта и дорожного хозяйства. На этот пост назначен Дмитрий Василиади, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кандидатуру Дмитрия Василиади глава региона Валентин Коновалов утвердил сегодня. Ранее новый министр не работал в структурах власти. По данным сайта правительства региона, Дмитрий Василиади трудился на руководящих должностях на Аскизской дистанции пути, затем на Красноярской железной дороге, начиная от главного инженера Абаканского отделения и заканчивая заместителем начальника Красноярской железной дороги. Кроме того, он избирался депутатом республиканского верховного совета.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года в отставку был отправлен министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Тиронов. Такое решение было принято «в связи с отставанием графиков реализации национальных проектов». До назначения Дмитрия Василиади эти обязанности исполнял Олег Емелин.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия