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На выборах мэра Абакана победил Алексей Лемин

Главная Политика
Абакан
08:51 23 Декабря 2019
выборы, мэр, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Алексей Лемин выиграл выборы мэра Абакана. За него проголосовало подавляющее большинство избирателей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Выдвинутый «Единой Россией» вице-мэр Алексей Лемин, по данным ГАС «Выборы», набрал 26,7 тыс. голосов. Это 87,16% от числа абаканцев, пришедших 22 декабря на избирательные участки. Всего в бюллетени были внесены фамилии четырех кандидатов. Вторым оказался кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов (5,1%).

Напомним, внеочередные выборы были назначены после гибели мэра Николая Булакина в автокатастрофе 14 октября 2019 года. Алексей Лемин в ходе избирательной кампании был представлен как политик и управленец из «команды Булакина», проработавший вместе с ним около 20 лет.

Явка на выборах составила, по предварительным данным, менее 22,5%. Для сравнения, на предыдущих выборах мэра в сентябре 2018 года в голосовании приняло участие 35% избирателей. Впрочем, тогда абаканцы выбирали также главу и парламент республики, депутатов горсовета.

Фото: youtube.com

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