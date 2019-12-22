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Жители Абакана приняли участие в выборах нового мэра

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Абакан
20:25 22 Декабря 2019
политика, хакасия, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Абакане завершилось голосование за кандидатов на пост главы города. По данным территориальной избирательной комиссии Абакана, в воскресенье на 19:30 явка избирателей составила 22,26%, говорится на официальном сайте мэрии. 

«Проголосовали 28 901 избиратель. В списки для голосования включено 129 847 избирателей. Впервые принял участие в выборах 131 абаканец. В возрасте до 35 лет проголосовало 3 873 избирателя», - говорится в сообщении. 

Напомним, досрочные выборы проводятся в Абакане в связи с гибелью Николая Булакина - бывший глава города погиб в ДТП осенью 2019 года. Избирком зарегистрировал четыре кандидата. 

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