Жители Абакана приняли участие в выборах нового мэра

В Абакане завершилось голосование за кандидатов на пост главы города. По данным территориальной избирательной комиссии Абакана, в воскресенье на 19:30 явка избирателей составила 22,26%, говорится на официальном сайте мэрии.

«Проголосовали 28 901 избиратель. В списки для голосования включено 129 847 избирателей. Впервые принял участие в выборах 131 абаканец. В возрасте до 35 лет проголосовало 3 873 избирателя», - говорится в сообщении.

Напомним, досрочные выборы проводятся в Абакане в связи с гибелью Николая Булакина - бывший глава города погиб в ДТП осенью 2019 года. Избирком зарегистрировал четыре кандидата.