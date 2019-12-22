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В Абакане проходят досрочные выборы мэра

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Абакан
10:52 22 Декабря 2019
политика, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В воскресенье, 22 декабря, стартовали выборы главы Абакана -  в городе открыты все 74 избирательных участка, сообщили в Избиркоме. Голосование завершится в 20:00. 

Досрочные выборы назначены в связи с гибелью Николая Булакина -  бывший глава Абакана погиб в ДТП осенью 2019 года. Он возглавлял городскую администрацию 24 года. 

За должность мэра будут бороться четыре кандидата: вице-мэр Алексей Лемин выдвинут «Единой Россией», заместитель директора ИП Хаврон Михаил Молчанов – ЛДПР. Кроме того, в списке два самовыдвиженца - директор ООО «Терра» Иван Аксенов и заместитель директора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер.

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