В Абакане проходят досрочные выборы мэра

В воскресенье, 22 декабря, стартовали выборы главы Абакана - в городе открыты все 74 избирательных участка, сообщили в Избиркоме. Голосование завершится в 20:00.

Досрочные выборы назначены в связи с гибелью Николая Булакина - бывший глава Абакана погиб в ДТП осенью 2019 года. Он возглавлял городскую администрацию 24 года.

За должность мэра будут бороться четыре кандидата: вице-мэр Алексей Лемин выдвинут «Единой Россией», заместитель директора ИП Хаврон Михаил Молчанов – ЛДПР. Кроме того, в списке два самовыдвиженца - директор ООО «Терра» Иван Аксенов и заместитель директора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер.