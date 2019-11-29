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Жители Абакана выберут мэра из четырех кандидатов

Главная Политика
Абакан
18:08 29 Ноября 2019
кандидаты, мэр, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане осталось четыре претендента на пост мэра. Городской избирком завершил проверку поданных документов и собранных подписей, сообщил корреспондент Sibnovosti.ru.

«Комиссией зарегистрированы следующие кандидаты: Михаил Молчанов, Василий Мельцер, Иван Аксенов и Алексей Лемин. Остальные кандидаты не представили необходимого количества действительных и достоверных подписей избирателей для регистрации», - говорится в сообщении официального портала Абакана.

Вице-мэр Алексей Лемин выдвинут «Единой Россией», заместитель директора ИП Хаврон Михаил Молчанов – ЛДПР. Кроме того, в списке два самовыдвиженца: директор ООО «Терра» Иван Аксенов и заместитель директора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер.

Внеочередные выборы пройду 22 декабря. Они были назначены после гибели в ДТП главы Абакана Николая Булакина. Первоначально заявления в горизбирком о намерении участвовать в выборах подало 13 человек.

Фото: официальный портал Абакана

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