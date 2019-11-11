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За пост мэра Абакана готовы бороться 13 человек

Главная Политика
Абакан
12:08 11 Ноября 2019
мэр, выборы, избирком
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии завершилось выдвижение в мэры Абакана. За пост главы республиканской столицы намерены побороться 13 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прием документов от претендентов на пост мэра Абакана горизбирком завершил вечером 9 ноября. На сайте республиканского избиркома указывается, что этим право воспользовалось 13 человек. Только четыре претендента были выдвинуты политическими партиями: председатель правления национальной ассоциации «Союз жилищных накопительных кооперативов» Сергей Ербягин от «Зеленых», вице-мэр Алексей Лемин от «Единой России», заместитель директора в ИП Хаврон Ярослав Геннадьевич Михаил Молчанов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Алексей Хабаров от «Родины».

Кроме того, в числе потенциальных кандидатов девять самовыдвиженцев: Иван Аксенов, Дмитрий Батюшкин, Вячеслав Бушкин, Александр Догадкин, Олег Иванов, Василий Мельцер, Иван Садовой, Валерий Старостин и Михаил Торосов.

Напомним, выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря 2019 года. Они были назначены после гибели в ДТП Николая Булакина, который был бессменным градоначальником с 1995 года.

«Считаю, что сегодня главная цель, которая объединяет всех здравомыслящих жителей столицы республики, - сохранить и развить тот потенциал, который наращивался в городе годами под руководством Николая Генриховича Булакина… Горожане сами сделают свой выбор в пользу достойного руководителя, способного продолжить дело Николая Генриховича. Республиканская власть будет работать с тем, кому люди отдадут предпочтение», - сделал запись на своей странице в соцсети Facebook глава Хакасии Валентин Коновалов.

Фото: страница главы Республики Хакасия Валентина Коновалова в соцсети Facebook

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