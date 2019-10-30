Парламент Хакасии потребовал увеличить финансовую помощь республике

Верховный совет Хакасии инициировал кампанию, цель которой – добиться роста финансовой помощи регионам из федерального бюджета. О необходимости соответствующей корректировки межбюджетных отношений говорится в обращении к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, которое принял сегодня республиканский парламент,

Сессия верховного совета состоялась сегодня. При обсуждении вопроса отмечалось, что сложившиеся межбюджетные отношения привели к тому, что собственные доходы республики не обеспечивают исполнение первоочередных социально значимых и приоритетных расходных обязательств. По данным депутатов, в результате изменений на федеральном уровне бюджетного и налогового законодательства потери республиканского бюджета Хакасии с 2012 по 2021 годы составят в общей сложности почти 11 млрд руб. при значительно меньшей компенсации.

«На сегодняшний день считаем необходимым увеличить общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета для предоставления дотации на выравнивание бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе Хакасии на 3 млрд рублей. Во-вторых, увеличить общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов, в том числе республике – в объеме не менее 6,8 млрд рублей, а также увеличить объем субсидий, предусмотренных Хакасии на предоставление жилых помещений детям-сиротам до 500 млн рублей, в том числе на исполнение судебных решений», - процитировал сайт регионального парламента спикера верховного совета Владимира Штыгашева.

На сессии также было принято решение направить это обращение в субъекты Российской Федерации для поддержки.

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Республики Хакасия составляет 2,9 млрд руб., в 67 из 99 муниципальных образований республики заблокированы счета на общую сумму 453 млн руб.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия