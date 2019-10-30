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На кампанию по выборам мэра Абакана отвели менее двух месяцев

Главная Политика
Абакан
12:08 30 Октября 2019
выборы, мэр, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Хакасии Абакане стартовала избирательная кампания по выборам главы города. Выборы будут досрочными, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Абакане мэр избирается на всеобщих прямых выборах. Досрочное голосование назначено на 22 декабря 2019 года. Такое решение горсовет принял после гибели мэра Николая Булакина. Как писали Sibnovosti.ru, он разбился в ДТП 14 октября. Николай Булакин был бессменным мэром Абакана с 1995 года, а на последних для себя выборах в 2018 году набрал около 80% голосов избирателей.

Согласно календарному плану мероприятий, опубликованному на сайте республиканского избиркома, выдвижение кандидатов продлится до 17:00 9 ноября.

Фото: официальный сайт Абакана

 

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