На кампанию по выборам мэра Абакана отвели менее двух месяцев

В столице Хакасии Абакане стартовала избирательная кампания по выборам главы города. Выборы будут досрочными, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Абакане мэр избирается на всеобщих прямых выборах. Досрочное голосование назначено на 22 декабря 2019 года. Такое решение горсовет принял после гибели мэра Николая Булакина. Как писали Sibnovosti.ru, он разбился в ДТП 14 октября. Николай Булакин был бессменным мэром Абакана с 1995 года, а на последних для себя выборах в 2018 году набрал около 80% голосов избирателей.

Согласно календарному плану мероприятий, опубликованному на сайте республиканского избиркома, выдвижение кандидатов продлится до 17:00 9 ноября.

Фото: официальный сайт Абакана