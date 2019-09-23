Министр транспорта Хакасии отправлен в отставку

Ситуация в дорожном строительстве в Хакасии привела к кадровым решениям. В отставку отправлен министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Тиронов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение об увольнении министра глава республики Валентин Коновалов принял в конце прошлой недели. В коротком сообщении на сайте правительства региона указывается, что это сделано «в связи с отставанием графиков реализации национальных проектов».

Иван Тиронов работал на министерском посту с февраля этого года. 19 августа пресс-служба республиканского правительства сообщала о том, что он проверил выполнение дорожных работ в рамках нацпроекта.

«На некоторых объектах уже вышел срок выполнения, а дороги до сих пор не приведены в надлежащий вид… Так на объекте реконструкции автомобильной дороги Абакан – Саяногорск на участке с 52 по 54 км подрядчик до сих пор не устранил недочеты. Отставание по выполнению идет и на дорогах Абакан – Саяногорск с 6 по 8 км, Абакан – Ак-Довурак с 6 по 10 км, а также на реконструкции путепровода на Мостоотряд», - отмечалось в пресс-релизе по итогам проверки.

Кто теперь возглавляет ведомство, в сообщении об отставке министра не уточняется. На сайте правительства перечень руководителей минтранса начинается с имени первого заместителя руководителя ведомства Андрея Будянского.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия