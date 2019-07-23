23 июля
Абакан
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Сергей Новиков возглавил минстрой Хакасии

Главная Политика
Абакан
12:14 23 Июля 2019
назначения, министр, жкх
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Выправлять ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Хакасии предстоит Сергею Новикову. Он назначен и. о. министра строительства и ЖКХ республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О важном кадровом решении стало известно сегодня.

«Я принял это решение потому, что отрасль вас характеризует как специалиста, хорошего организатора. Вы знаете, в общем-то, какое сложное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве. У вас большой опыт государственного управления, поэтому я уверен, что вы справитесь», - обратился к и. о. министра глава республики Валентин Коновалов.

По данным сайта правительства Хакасии, господин Новиков уже работал в структуре регионального правительства. В декабре 2010 года он был назначен министром по градостроительной и жилищной политике, в марте 2011-го – министром регионального развития, в 2014-2016 годы работал министром строительства и ЖКХ. Перед последним назначением он занимал пост гендиректора АО «Дирекция республиканских рынков».

Напомним, ситуация в ЖКХ Хакасии стала причиной острого конфликта между властями республики и ПАО «МРСК Сибири» весной этого года. Компания, в частности, прекращала подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ из-за долгов, которые к концу мая превысили 0,5 млрд руб. По итогам переговоров правительство республики приняло решение внести изменения в структуру управления ЖКХ и порядок формирования тарифов на услуги предприятий отрасли.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Экс-руководитель Хакасии возглавил Севастополь

Экс-руководитель Хакасии возглавил Севастополь

12 Июля 2019 г.
Владимир Путин назначил Михаила Развожаева ври губернатора
Новости Абакана: Глава района в Хакасии положит партбилет на стол за нападение на журналиста

Глава района в Хакасии положит партбилет на стол за нападение на журналиста

28 Мая 2019 г.
Вслед за этим Сергей Зайцев может покинуть пост главы Ширинского района
Новости Абакана: В Хакасии изменилась структура правительства

В Хакасии изменилась структура правительства

13 Февраля 2019 г.
Министерство социальной защиты присоединили к министерству труда и занятости
Новости Абакана: Правительство Хакасии пополнилось новыми министрами

Правительство Хакасии пополнилось новыми министрами

15 Января 2019 г.
Глава республики произвел очередные назначения
Новости Абакана: Готовится встреча Владимира Путина с новыми губернаторами

Готовится встреча Владимира Путина с новыми губернаторами

20 Декабря 2018 г.
Глава государства ответил на вопрос корреспондента газеты «Хакасия»
Новости Абакана: Глава Хакасии предложил кандидатов на посты в руководстве республики

Глава Хакасии предложил кандидатов на посты в руководстве республики

7 Декабря 2018 г.
В их числе как известные в Хакасии политики, так и новые лица
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356