Сергей Новиков возглавил минстрой Хакасии

Выправлять ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Хакасии предстоит Сергею Новикову. Он назначен и. о. министра строительства и ЖКХ республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О важном кадровом решении стало известно сегодня.

«Я принял это решение потому, что отрасль вас характеризует как специалиста, хорошего организатора. Вы знаете, в общем-то, какое сложное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве. У вас большой опыт государственного управления, поэтому я уверен, что вы справитесь», - обратился к и. о. министра глава республики Валентин Коновалов.

По данным сайта правительства Хакасии, господин Новиков уже работал в структуре регионального правительства. В декабре 2010 года он был назначен министром по градостроительной и жилищной политике, в марте 2011-го – министром регионального развития, в 2014-2016 годы работал министром строительства и ЖКХ. Перед последним назначением он занимал пост гендиректора АО «Дирекция республиканских рынков».

Напомним, ситуация в ЖКХ Хакасии стала причиной острого конфликта между властями республики и ПАО «МРСК Сибири» весной этого года. Компания, в частности, прекращала подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ из-за долгов, которые к концу мая превысили 0,5 млрд руб. По итогам переговоров правительство республики приняло решение внести изменения в структуру управления ЖКХ и порядок формирования тарифов на услуги предприятий отрасли.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия