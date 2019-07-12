Экс-руководитель Хакасии возглавил Севастополь

Бывший руководитель Республики Хакасия Михаил Развожаев снова стал врио главы региона. На этот раз – Севастополя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Указ президента РФ о назначении Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вчера вечером. В документе говорится, что предыдущий глава города – субъекта федерации Дмитрий Овсянников досрочно подал в отставку.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», - говорится, в свою очередь, в кратком сообщении на сайте президента страны.

В Сибири Михаил Развожаев известен, прежде всего, как бывший руководитель Хакасии. Врио главы этой республики он был назначен 3 октября 2018 года после досрочной отставки Виктора Зимина, который проиграл первый тур выборов руководителя региона. Но 11 ноября новым главой Хакасии был избран Валентин Коновалов. После этого Михаил Развожаев работал руководителем исполкома ОНФ.

Фото: сайт президента РФ