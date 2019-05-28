Глава района в Хакасии положит партбилет на стол за нападение на журналиста

Главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева исключили из «Единой России» за нападение на журналиста. В дальнейшем он может потерять и свой пост, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент с участием Сергея Зайцева рассмотрел президиум генсовета партии. На заседании было решено также приостановить его полномочия как члена регионального политического совета и секретаря районного отделения «Единой России».

«Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», - прокомментировал это решение секретарь генсовета Андрей Турчак.

По данным сайта хакасского отделения «Единой России», президиум регионального политсовета получил поручение «рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями».

Как писали Sibnovosti.ru, в своем кабинете Сергей Зайцев напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Это произошло после вопроса журналиста о том, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. В свою очередь, сам глава района утверждает, что стал жертвой провокации.

Сергей Зайцев возглавляет район с 2007 года. В сентябре 2017-го он был переизбран на очередной срок.

Фото: сайт хакасского регионального отделения «Единой России»