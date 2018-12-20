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Готовится встреча Владимира Путина с новыми губернаторами

Главная Политика
Абакан
17:58 20 Декабря 2018
путин, губернатор, встреча
Автор: Sibnovosti.ru
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Встреча Президента РФ с представителями оппозиционных партий, победившими на губернаторских выборах, состоится в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Тема взаимодействия главы государства с новыми губернаторами, представляющими оппозиционные партии, была поднята на большой пресс-конференции Владимира Путина. Вопрос задал корреспондент газеты «Хакасия» Юрий Абумов. По его словам, в Республике Хакасия есть обеспокоенность в связи с тем, что глава государства до сих пор не встретился с новыми губернаторами. В их числе, представитель КПРФ Валентин Коновалов. 11 ноября он был избран главой Хакасии.

Президент РФ объяснил это тем, что выборы в Приморском крае состоялись только в минувшее воскресенье. Владимир Путин сказал о том, что дал поручение провести встречу с избранными главами регионов в ближайшее время.

«Всячески буду только помогать каждому избранному руководителю региона», - отметил он, добавив, что и новые губернаторы должны продемонстрировать способность выполнить свои предвыборные обещания.

Фото: сайт Президента России

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