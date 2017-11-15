Виктор Зимин намерен остаться на посту главы Хакасии

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин готов участвовать в очередных выборах руководителя региона. Об этом он сообщил, отвечая вчера на вопросы в ходе прямой линии с населением региона.

«Представитель активной молодежи Хакасии Николай Дикобаев, проживающий сейчас в Москве, поинтересовался, будет ли Виктор Зимин участвовать в выборах главы республики в 2018 году. Руководитель региона ответил, что выдвинет свою кандидатуру, если ему будет оказано доверие Президента России», - говорится в сообщении на сайте правительства республики.

В августе 2017 года Виктору Зимину исполнилось 55 лет. Республикой он руководит с января 2009 года. На предыдущих выборах главы региона в сентябре 2013 года Виктор Зимин, выдвинутый от «Единой России» победил в первом туре, набрав 63,41% голосов.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия