В Хакасии бушует непогода

Сразу в нескольких регионах России в эти выходные погода преподнесла жителям неприятные сюрпризы, сообщает «Общественное телевидение России». Ливни, град, шквалистый ветер стали причиной многочисленных повреждений домов, автомобилей, и деревьев.

В Крыму действует штормовое предупреждение. В Симферопольском районе затопило пять придомовых участков. В Симферополе дождевым потоком унесло в реку строительный вагончик вместе с находящимся внутри рабочим. Мужчину удалось спасти. А жители Раздольненского района наблюдали смерч.

А в Хакасии, в поселке Черемушки выпал град величиной с куриное яйцо. Было повреждено множество автомобилей, нанесен значительный ущерб урожаю. Между тем, синоптики предупреждают, что непогода в регионе задержится, как минимум, еще на два дня.

По данным правительства республики, сегодня пройдут сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. Порывы ветра могут достичь 15-20 м/с. Населению рекомендовано проявить максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности.

Стихия разбушевалась и в столице. Порывами ветра в разных районах города повалено более 60 деревьев. При падении одного из них пострадал прохожий. Еще два человека попали в больницу после удара молнии в парке «Коломенское».

За несколько часов выпала почти месячная норма осадков. К такой нагрузке оказались не готовы ливневки. В результате в южной, юго-восточной и восточной частях Москвы были затоплены несколько автомагистралей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия