Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти

В Республике Хакасия скончалось сразу трое пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Таким образом, число летальных случаев в регионе выросло до пяти.

Все трое умерших пациентов были пожилого возраста. 65-летняя женщина проходила лечение в инфекционном отделении Саяногорской межрайонной больницы и имела статус паллиативного пациента. Женщина в возрасте 92 лет и мужчина 75 лет находились в хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы.

«Стал ли COVID-19 причиной смерти во всех случаях, установит экспертиза», - отметили в пресс-службе правительства Хакасии.

По данным республиканских властей, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе в минувшее воскресенье достигло 176.

фото: сайт правительства Республики Хакасия