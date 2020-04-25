Травматология в Абаканской больнице стала очагом коронавируса

Отделение травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы в Хакасии стало очагом коронавируса. 34 случая среди медиков и пациентов выявили там за последние сутки.

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы - 34 случая. Коронавирус в медучреждение был занесен мужчиной, который по прибытии из Москвы был изолирован дома, а затем, находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу», - рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

Сейчас отделение закрыто на карантин - там организован обсерватор. Всего за последние сутки в Хакасии зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19.