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22 случая заражения коронавирусом выявили в Хакасии

Главная Происшествия
Абакан
13:25 19 Апреля 2020
происшествия, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
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За сутки у 22 человек подтвердился коронавирус - случаи зафиксированы в Абане и Белом Яре. Данные на 19 апреля обновило правительство Хакасии. 

«Инфицирование связано с семейными, служебными контактами, пребыванием в медицинских организациях. Заболевшие находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении. 

Всего в республике 68 случаев заражения, трое выписаны из больниц. Теперь тесты на коронавирус делаются в Хакасии - биологические образцы не нужно направлять в Новосибирск.

Фото: r-19.ru

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