22 случая заражения коронавирусом выявили в Хакасии

За сутки у 22 человек подтвердился коронавирус - случаи зафиксированы в Абане и Белом Яре. Данные на 19 апреля обновило правительство Хакасии.

«Инфицирование связано с семейными, служебными контактами, пребыванием в медицинских организациях. Заболевшие находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Всего в республике 68 случаев заражения, трое выписаны из больниц. Теперь тесты на коронавирус делаются в Хакасии - биологические образцы не нужно направлять в Новосибирск.

Фото: r-19.ru