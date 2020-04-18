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В Хакасии задержан один из руководителей республики

Главная Происшествия
Абакан
11:51 18 Апреля 2020
задержание, министр, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане задержан Сергей Новиков. Он занимает пост и. о. заместителя главы Республики Хакасия – министра строительства и ЖКХ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта правительства региона, чиновник подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

«Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», - прокомментировал ситуацию глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как писали Sibnovosti.ru, Сергей Новиков был назначен руководителем минстроя летом 2019 года. Ранее он уже занимал эту должность (2014-2016 годы). В начале апреля 2020-го Сергей Новиков стал заместителем главы Республики Хакасия в статусе и. о.

«Сегодня как никогда важно обеспечить бесперебойное функционирование сферы жизнеобеспечения граждан: подачу тепла, воды, электроэнергии. Мероприятия по санобработке объектов жизнеобеспечения должны быть усилены. На повышенный контроль взят процесс вывоза мусора», - говорил тогда Валентин Коновалов. 

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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