В Хакасии зарегистрировали за сутки 23 пожара

Сразу 23 пожара зарегистрировано в Республике Хакасия за минувшие сутки. В том числе, пожарные подразделения 11 раз выезжали на тушение палов травы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Росту числа возгораний поспособствовала теплая погода. По данным главного управления МЧС по Республике Хакасия, самый протяженный пал зафиксирован в Усть-Абаканском районе. Его фронт составил около 1 км. Кроме того, в Ширинском и Орджоникидзевском районах тушили крупные загорания на несанкционированной свалке и полигоне бытовых отходов.

С начала весны инспекторы по пожарному надзору составили в регионе 108 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечены 17 должностных лиц и 91 гражданин. Еще одно юридическое лицо получило уведомление о составлении протокола, ему грозит штраф от 200 тыс. руб.

Пожарные отмечают, что лидером по количеству нарушителей особого противопожарного режима стал город Черногорск.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия