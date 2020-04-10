10 апреля
Абакан
погода +3 °C
74.61
 
€ 81.09
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Река Абакан подтопила дачи в Абазе

Главная Происшествия
Абакан
09:28 10 Апреля 2020
река, подтопление, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Сибири этой весной зафиксирован первый случай подтопления. Его спровоцировал затор на реке Абакан в Хакасии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В результате затора из-за движения льда было подтоплено 45 участков дачного общества «Лесник» в городе Абаза. Здесь никто не проживает.

«Администрация города организовала работу оперативного штаба. Население получает информацию о прохождении затора. Силами МВД организовано оцепление зоны подтопления», - сообщили о принятых мерах в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

По данным ведомства, к ликвидации последствий подтопления привлечено 25 человек и семь единиц техники.

В мэрии Абазы сообщили, что сегодня утром уровень воды в Абакане достиг 135 см. Город и его окрестности объявлены зоной ЧС.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Абакана: Хакасские добровольцы эвакуировали из тайги травмированного туриста

Хакасские добровольцы эвакуировали из тайги травмированного туриста

30 Марта 2020 г.
Турист повредил ногу в природном парке «Шушенский бор»
Новости Абакана: В Хакасии потушили пожар у разреза «Черниговский»

В Хакасии потушили пожар у разреза «Черниговский»

24 Марта 2020 г.
Огонь разошелся по степи на 40 км
Новости Абакана: Из-за пала травы в Хакасии сгорели животные и сено

Из-за пала травы в Хакасии сгорели животные и сено

23 Марта 2020 г.
Пожары вблизи населенных пунктов Уйбат и Курганная прошли 7 тыс. гектаров
Новости Абакана: Больной с коронавирусом госпитализирован в Хакасии

Больной с коронавирусом госпитализирован в Хакасии

18 Марта 2020 г.
Это первый случай заражения COVID-19 в республике
Новости Абакана: В Хакасии добытчики золота изменили русло ручья

В Хакасии добытчики золота изменили русло ручья

13 Марта 2020 г.
Ущерб окружающей среде нанесен на 12 млн рублей
Новости Абакана: Два человека погибло в сгоревшем доме в Хакасии

Два человека погибло в сгоревшем доме в Хакасии

21 Февраля 2020 г.
Пожар произошел в деревне Калы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: На создающих свалки жителей Абакана расставят фотоловушки

На создающих свалки жителей Абакана расставят фотоловушки

9 Апреля 2020 г.
Апрельский субботник в столице Хакасии не состоится
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19