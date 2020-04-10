Река Абакан подтопила дачи в Абазе

В Сибири этой весной зафиксирован первый случай подтопления. Его спровоцировал затор на реке Абакан в Хакасии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В результате затора из-за движения льда было подтоплено 45 участков дачного общества «Лесник» в городе Абаза. Здесь никто не проживает.

«Администрация города организовала работу оперативного штаба. Население получает информацию о прохождении затора. Силами МВД организовано оцепление зоны подтопления», - сообщили о принятых мерах в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

По данным ведомства, к ликвидации последствий подтопления привлечено 25 человек и семь единиц техники.

В мэрии Абазы сообщили, что сегодня утром уровень воды в Абакане достиг 135 см. Город и его окрестности объявлены зоной ЧС.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия