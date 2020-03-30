Хакасские добровольцы эвакуировали из тайги травмированного туриста

Добровольцы сформированного в хакасском городе Саяногорске отряда добровольцев помогли выбраться из красноярской тайги раненому туристу. Его эвакуировали из природного парка «Шушенский бор», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о ЧП поступило спасателям вчера вечером. Мужчина во время спуска с перевала в районе горы Пойлово поскользнулся на ледяной тропе и повредил ногу. Передвигаться самостоятельно турист не мог.

«Ближе всех к месту происшествия оказались добровольцы из поискового отряда Саяногорска. Они оперативно выдвинулись к месту происшествия и обнаружили пострадавшего туриста. Ему оказали первую помощь, зафиксировав травмированную ногу, после чего погрузили на волокушу и доставили на кордон природного парка. Там пострадавший был передан родственникам, которые доставили его в лечебное учреждение», - рассказали о дальнейшем развитии событий в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

По данным ведомства, эвакуация заняла около четырех часов. В январе саяногорские добровольцы вывели из тайги заблудившихся сноубордистов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия