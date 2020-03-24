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В Хакасии потушили пожар у разреза «Черниговский»

Главная Происшествия
Абакан
09:26 24 Марта 2020
пожар, мчс, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия силам МЧС удалось справиться со всеми природными пожарами в регионе. Самый масштабный из них полыхал недалеко от угольного разреза «Черногорский», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Все пожары были потушены к вечеру 23 марта.

«Днем огнеборцы тушили степной пожар в 10 км от разреза «Черногорский». Огонь разошелся по степи на 40 км, угрозы населенным пунктам не было. На ликвидацию пожара привлекались 75 человек и 23 единицы техники. В 18 часов степной пожар был потушен», - уточнили в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

Как писали Sibnovosti.ru, причиной возгорания, как правило, становится пал травы, который местные жители устраивают, несмотря на запреты властей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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