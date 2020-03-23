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Из-за пала травы в Хакасии сгорели животные и сено

Главная Происшествия
Абакан
13:04 23 Марта 2020
пожар, погиб, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Хакасия понесла первые материальные потери от пала травы в этом году. Тушить два масштабных пожара пришлось в Усть-Абаканском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В общей сложности пожары вблизи населенных пунктов Уйбат и Курганная прошли 7 тыс. га. По данным правительства региона, ущерб был нанесен двум крестьянско-фермерским хозяйствам, где сгорело четыре головы крупного рогатого скота и 25 т сена. Кроме того, с ожогами госпитализирован один из работников.

«На борьбу с пожарами были привлечены 33 единицы техники и 141 человек. Пожарным помогали добровольцы, горноспасатели, работники разреза, представители муниципалитета», - отметили в правительстве Хакасии.

Ситуация была осложнена тем, что скорость ветра превышала порой 25 м/с.   

Как писали Sibnovosti.ru, в Хакасии в минувшие выходные резко потеплело. Жителям республики было запрещено разжигать костры, проводить огнеопасные работы на открытой местности, устраивать палы травы и поджоги мусора.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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