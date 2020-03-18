Больной с коронавирусом госпитализирован в Хакасии

В Хакасии отмечен первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Сегодня в республиканском правительстве пройдет заседание оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения этой инфекции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Больным оказался житель Абакана. Как выяснилось, он вернулся в Хакасию из Москвы, а до этого отдыхал в Германии. В этот же день его госпитализировали вместе с лицами, с которыми он контактировал.

«В настоящее время состояние мужчины стабильное, он находится под круглосуточным наблюдением медиков», - отмечает сайт правительства Хакасии.

По данным властей региона, с 18 марта в республике действует запрет на проведение массовых мероприятий. Образовательным учреждениям рекомендовано досрочно отправить школьников на каникулы. Детские сады работают в штатном режиме, там проводятся дополнительные профилактические мероприятия.

За 17 марта в России был выявлен в общей сложности 21 новый случай заражения COVID-19. Больные зарегистрированы в 15 субъектах федерации. Сибирских регионов, кроме Хакасии, в этом перечне нет.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия