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В Хакасии добытчики золота изменили русло ручья

Главная Происшествия
Абакан
14:48 13 Марта 2020
происшествия, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии на директора фирмы «Минеральные ископаемые ресурсы» завели уголовное дело за вред окружающей среде. Компания занималась добычей золота, сообщили в следственном комитете. 

«В нарушение условий лицензии, сотрудники компании в Таштыпском районе проводили работу по добыче золота открытым способом. На сегодняшний день известно  о добыче около 90 гр золота на сумму более 250 тысяч рублей», - рассказали правоохранители.

Незаконные действия привели к повреждению почвы и изменению русла ручья.Вред окружающей среде нанесен на 12 млн рублей. 

«В настоящее время для более точного установления ущерба окружающей среде назначена судебно-экологическая  экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили следователи. 

Фото: krk.sledcom.ru

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