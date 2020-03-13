В Хакасии добытчики золота изменили русло ручья

В Хакасии на директора фирмы «Минеральные ископаемые ресурсы» завели уголовное дело за вред окружающей среде. Компания занималась добычей золота, сообщили в следственном комитете.
«В нарушение условий лицензии, сотрудники компании в Таштыпском районе проводили работу по добыче золота открытым способом. На сегодняшний день известно о добыче около 90 гр золота на сумму более 250 тысяч рублей», - рассказали правоохранители.
Незаконные действия привели к повреждению почвы и изменению русла ручья.Вред окружающей среде нанесен на 12 млн рублей.
«В настоящее время для более точного установления ущерба окружающей среде назначена судебно-экологическая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили следователи.
Фото: krk.sledcom.ru